Комітет Ради: воду в Крим не слід подавати до деокупації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва у соцмережі Facebook.
Керівник Херсонської облдержадміністрації повідомив, що на розширеному виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з прав людини, яке відбулося 12 лютого, обговорили багато важливих питань, у тому числі і питання постачання води в Крим.
"Представники Комітету висловили чітку позицію про неприпустимість розгляду питання водопостачання в Криму, поки півострів залишається анексованим", - написав він.
Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна з Донбасу.
У свою чергу глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров звинуватив Давида Арахамію в торгівлі українською територією.
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