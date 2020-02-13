Комітет Ради: воду в Крим не слід подавати до деокупації

Комітет Верховної ради прийняв рішення про неможливість постачання води в Крим до його деокупації.

Фото: сторінка Юрія Гусєва у Facebook

Комітет Верховної ради прийняв рішення про неможливість постачання води в Крим до його деокупації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва у соцмережі Facebook.

Керівник Херсонської облдержадміністрації повідомив, що на розширеному виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з прав людини, яке відбулося 12 лютого, обговорили багато важливих питань, у тому числі і питання постачання води в Крим.

"Представники Комітету висловили чітку позицію про неприпустимість розгляду питання водопостачання в Криму, поки півострів залишається анексованим", - написав він.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна з Донбасу.

У свою чергу глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров звинуватив Давида Арахамію в торгівлі українською територією.