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13 лютого 2020, 10:49

20 мільйонів збитку: у Дніпропетровській області зупинили «схему» торгівлі зерном до зарубіжжя

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13 лютого 2020, 10:49
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В Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність організованої групи, яка незаконно купувала та експортувала агропродукцію, завдавши збитки державі щонайменше на 20 мільйонів гривень
Фото: Служба безпеки України
В Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність організованої групи, яка незаконно купувала та експортувала агропродукцію, завдавши збитки державі щонайменше на 20 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Так, кілька комерсантів без будь-якої дозвільної документації побудували поблизу річкового порту одного з міст Дніпропетровського регіону елеватор. Його потужності дозволяли зберігати до 5 тисяч тонн сільгоспкультур на місяць. Злочинці приймали від місцевих фермерів зернові культури за готівку без оформлення документів та без сплати податків до держбюджету країни. До того ж, ділки зберігали сільськогосподарські культури з порушенням необхідних санітарних норм та вели фіктивну документацію.

Вантажі організатори оборудки переправляли на річкових баржах до українських морських портів та продавали до країн близького та далекого зарубіжжя. "Робота" велась через низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності і не відображалась в жодному офіційному звіті.

Як стверджується у повідомленні джерела, нелегальний оборот елеватора становив майже 90 мільйонів гривень, внаслідок чого держава не отримала щонайменше 20 мільйонів гривень податків.

Під час обшуків агротерміналу правоохоронці виявили документацію та чорнові записи, майновий комплекс елеватора вилучено. За попередніми матеріалами розслідування, порушення стосуються не лише податкової сфери, а і норм містобудування, охорони природного середовища та забезпечення техногенної безпеки.

Наразі триває слідство, перевіряється можлива причетність посадових осіб місцевої влади, правоохоронних та контролюючих органів до функціонування нелегального елеватора та оборудок.


зерно
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