Скандал в РФ: Роскомнадзор заборонив демонструвати георгіївську стрічку на геніталіях
Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою
Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою
Знімок з'явився на сайті гумористичної енциклопедії "Луркоморье". Роскомнагляд зажадав видалити картинку через те, що вона "висловлює явну неповагу до держави, Конституції, офіційним символам Росії і глави держави", повідомив в своєму Telegram-каналі один із засновників проекту Давид Хомак.
У Роскомнагляді уточнили, що 10 лютого зображення внесли до реєстру забороненої інформації на вимогу Генпрокуратури Росії. Картинку назвали образливою і такою, що порушує моральність.
Скандальне фото було опубліковане на одній зі сторінок сайту, присвяченій темношкірим.
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