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12 лютого 2020, 17:15

Скандал в РФ: Роскомнадзор заборонив демонструвати георгіївську стрічку на геніталіях

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12 лютого 2020, 17:15
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Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою
Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою

Знімок з'явився на сайті гумористичної енциклопедії "Луркоморье". Роскомнагляд зажадав видалити картинку через те, що вона "висловлює явну неповагу до держави, Конституції, офіційним символам Росії і глави держави", повідомив в своєму Telegram-каналі один із засновників проекту Давид Хомак.

У Роскомнагляді уточнили, що 10 лютого зображення внесли до реєстру забороненої інформації на вимогу Генпрокуратури Росії. Картинку назвали образливою і такою, що порушує моральність.

Скандальне фото було опубліковане на одній зі сторінок сайту, присвяченій темношкірим.


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