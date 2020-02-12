Скандал в РФ: Роскомнадзор заборонив демонструвати георгіївську стрічку на геніталіях

Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою

Роскомнагляд вимагає видалити з мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора та з георгіївською стрічкою

Знімок з'явився на сайті гумористичної енциклопедії "Луркоморье". Роскомнагляд зажадав видалити картинку через те, що вона "висловлює явну неповагу до держави, Конституції, офіційним символам Росії і глави держави", повідомив в своєму Telegram-каналі один із засновників проекту Давид Хомак.

У Роскомнагляді уточнили, що 10 лютого зображення внесли до реєстру забороненої інформації на вимогу Генпрокуратури Росії. Картинку назвали образливою і такою, що порушує моральність.

Скандальне фото було опубліковане на одній зі сторінок сайту, присвяченій темношкірим.