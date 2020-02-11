Звільнений заступник голови Рівненської ОДА відсудив компенсацію у понад 67 тисяч грн
Про отримання компенсації йдеться у рішенні судді Рівненського окружного адмінсуду, повідомляє RegioNews.
Юрій Приварський був поновлений на посаді рішенням суду ще 17 квітня 2019 року, а фактично приступив до виконання обов’язків 17 вересня минулого року. Тому Приварський звернувся до суду щодо виплати компенсації за час вимушеного 4-місячного прогулу.
«За законом, за час вимушеного прогулу платить роботодавець. Оскільки ОДА відмовилася платити добровільно, довелося подати позов, - розповів Юрій Приварський. – Суд зобов’язав відповідача виплатити мені середній заробіток за час прогулу – 67031 гривню».
Нагадаємо, Юрія Приварського звільнив з посади у серпні 2017 року тодішній губернатор Рівненщини Олексій Муляренко за погодження відпустки начальнику управління водних ресурсів Сергію Васильєву, якого готували до звільнення. Голова ОДА мотивував рішення порушенням присяги держслужбовця і перевищення службових повноважень. У квітні 2019 року це розпорядження Муляренка визнав незаконним Рівненський окружний адмінсуд.
Юрія Приварського поновили 17 вересня 2019 року однак тут же й звільнили із займаної посади у зв’язку із законом «Про місцеві державні адміністрації». Приварський подав позов до суду на це рішення і відсудив 235 тисяч гривень.
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