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11 лютого 2020, 15:20

Звільнений заступник голови Рівненської ОДА відсудив компенсацію у понад 67 тисяч грн

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11 лютого 2020, 15:20
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Це вже друга компенсація, яку Юрій Приварський отримає за зволікання виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді. Раніше чиновник вже відсудив за своє звільнення 235 тисяч гривень
Це вже друга компенсація, яку Юрій Приварський отримає за зволікання виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді. Раніше чиновник вже відсудив за своє звільнення 235 тисяч гривень

Про отримання компенсації йдеться у рішенні судді Рівненського окружного адмінсуду, повідомляє RegioNews.

Юрій Приварський був поновлений на посаді рішенням суду ще 17 квітня 2019 року, а фактично приступив до виконання обов’язків 17 вересня минулого року. Тому Приварський звернувся до суду щодо виплати компенсації за час вимушеного 4-місячного прогулу.

«За законом, за час вимушеного прогулу платить роботодавець. Оскільки ОДА відмовилася платити добровільно, довелося подати позов, - розповів Юрій Приварський. – Суд зобов’язав відповідача виплатити мені середній заробіток за час прогулу – 67031 гривню».

Нагадаємо, Юрія Приварського звільнив з посади у серпні 2017 року тодішній губернатор Рівненщини Олексій Муляренко за погодження відпустки начальнику управління водних ресурсів Сергію Васильєву, якого готували до звільнення. Голова ОДА мотивував рішення порушенням присяги держслужбовця і перевищення службових повноважень. У квітні 2019 року це розпорядження Муляренка визнав незаконним Рівненський окружний адмінсуд.

Юрія Приварського поновили 17 вересня 2019 року однак тут же й звільнили із займаної посади у зв’язку із законом «Про місцеві державні адміністрації». Приварський подав позов до суду на це рішення і відсудив 235 тисяч гривень.


#Юрій Приварський
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