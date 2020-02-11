Звільнений заступник голови Рівненської ОДА відсудив компенсацію у понад 67 тисяч грн

Це вже друга компенсація, яку Юрій Приварський отримає за зволікання виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді. Раніше чиновник вже відсудив за своє звільнення 235 тисяч гривень

Це вже друга компенсація, яку Юрій Приварський отримає за зволікання виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді. Раніше чиновник вже відсудив за своє звільнення 235 тисяч гривень