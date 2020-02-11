Ахметов приїжджав на допит у НАБУ - ЗМІ

Рінат Ахметов у вівторок, 11 лютого, відвідав Національноме антикорупційне бюро. Журналісти Bihus.Info зафіксували олігарха на виході з НАБУ. Також екснардеп Сергій Лещенко підтвердив факт допиту

Рінат Ахметов у вівторок, 11 лютого, відвідав Національноме антикорупційне бюро. Журналісти Bihus.Info зафіксували олігарха на виході з НАБУ. Також екснардеп Сергій Лещенко підтвердив факт допиту

Як повідомляє RegioNews, за словами Сергія Лещенка він приїздив "по одному із кримінальних проваджень, які розслідуються антикорупційним Бюро. Прийнято рішення не розголошувати справу, за якою він був викликаний, проте джерела стверджують, що це не справа "Роттердам плюс".

Також Bihus.Info розмістили фото, на яких видно як олігарх виходить з НАБУ і в супроводі охоронців сідає в машину.

Ймовірно, візит олігарха пов’язаний з діяльністю його компанії – ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом співробітникам ДТЕКу. Вони нібито були причетними до запровадження так званої формули "Роттердам+", яка суттєво здорожчувала вартість електроенергії для кінцевих споживачів.