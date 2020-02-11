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11 лютого 2020, 10:31

В Україні перевіряють п'ять осіб на коронавірус – Скалецька

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11 лютого 2020, 10:31
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В Україні на наявність коронавірусу перевіряють п'ять осіб. Також медики моніторять людей, які прилетіли з Китаю
В Україні на наявність коронавірусу перевіряють п'ять осіб. Також медики моніторять людей, які прилетіли з Китаю

Як повідомляє RegioNews, про це на брифінгу заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

«У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо. Вони знають, які є симптоми та куди треба звертатися. На сьогодні є три таких особи, які повернулися з Китаю і звернулися по допомогу... і ще дві контактні особи. Тобто всього п'ятеро людей, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу», - додала міністр.

Поки відомо про двох громадян України, які заразилися на лайнері. Їх шпиталізували до японської лікарні, вони перебуватимуть під медичним наглядом щонайменше 14 днів.

Усього станом на 11 лютого зафіксовано понад тисячу смертей від китайського коронавірусу нового типу.

Нагадаємо, на вівторок, 11 лютого, запланована евакуація українців із китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу.

Після повернення додому українців очікує обов'язковий 14-денний карантин.


Китай Зоряна Скалецкая МОЗ короновирус
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