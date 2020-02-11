В Україні перевіряють п'ять осіб на коронавірус – Скалецька
Як повідомляє RegioNews, про це на брифінгу заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.
«У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо. Вони знають, які є симптоми та куди треба звертатися. На сьогодні є три таких особи, які повернулися з Китаю і звернулися по допомогу... і ще дві контактні особи. Тобто всього п'ятеро людей, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу», - додала міністр.
Поки відомо про двох громадян України, які заразилися на лайнері. Їх шпиталізували до японської лікарні, вони перебуватимуть під медичним наглядом щонайменше 14 днів.
Усього станом на 11 лютого зафіксовано понад тисячу смертей від китайського коронавірусу нового типу.
Нагадаємо, на вівторок, 11 лютого, запланована евакуація українців із китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу.
Після повернення додому українців очікує обов'язковий 14-денний карантин.
- 19:41 11 лютого Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море
- 19:25 11 лютого Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ
- 19:03 11 лютого МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами
- 18:53 11 лютого За організацію замовного вбивства у Рівному затримали екоактивіста Давіда Ніколаєва
- 18:51 11 лютого Захід України страждає від негоди
- 18:49 11 лютого Гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання