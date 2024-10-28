В Бердянске подорвали железнодорожный мост

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Об этом сообщает Бердянская МВА, информирует RegioNews.

Вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония.

"По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", – говорится в сообщении.

Информация еще уточняется.

Напомним, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находился Виталий Ломейко. Предатель погиб на месте.