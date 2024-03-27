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27 марта 2024, 22:13

В Сумах создают отдел мобилизации: работники мэрии будут выдавать повестки

27 марта 2024, 22:13
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Фото: smr.gov.ua
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В Сумах будет создан отдел мобилизации, который будет подчиняться непосредственно руководителю общества. Одной из основных задач отдела будет оповещение лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации

Об этом рассказал и. о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По его словам, отдел будет заниматься вопросами, касающимися мобилизации, а также будет способствовать производству и поставке в ВСУ и другие военные формирования заказной продукции, услуг, энергоресурсов.

Также отдел будет координировать подготовку исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций города, а также населения к действиям в условиях особого периода.

Кроме этого, отдел мобилизационной работы будет контролировать создание, хранение и обслуживать резерв материально-технических и сырьевых ресурсов на предприятиях.

"В штате отдела будет четверо работников. Он начнет функционировать с 1 апреля", – рассказал Кобзарь.

Из-за расширения функций будет переформатирована структура департамента социальной защиты населения.

Теперь в его составе будут действовать отделы:

  • по интеграции и поддержке внутренне перемещенных лиц;
  • по оказанию услуг ветеранам войны и членам их семей;
  • по предоставлению адресной помощи отдельным категориям граждан.

Одной из основных задач отдела будет уведомление лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации. Информирование будет производиться вместе с ТЦК. По словам Кобзаря, представители городского совета вместе с представителями ТЦК смогут раздавать повестки. В составе отдела будет четыре человека.

Напомним, Минобороны изменили алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных Сил. Процедуру рекрутинга усовершенствовали, чтобы заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу.

Сумы повестка мобилизация военкомат



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