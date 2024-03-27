На Сумщине в пятикилометровой зоне от границы с рф осталось всего 25 человек

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Хотя Великописаревское общество ежедневно находится под вражеским обстрелом, в 5-километровой зоне осталось 25 человек

Как информирует RegioNews, об этом сообщила глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова в комментарии Суспільному.

До полномасштабного вторжения в Великописаревском обществе проживало 10 тысяч человек.

Они отказались от эвакуации и добровольно не покинули территорию. И при обострении, две недели назад, отказались от эвакуации и своим транспортом и не воспользоваться эвакуационным. Это люди в возрасте 60+, большинство 80+”, - объяснила она.

По словам Бирюковой, доступа к 5-километровой приграничной зоне у местных властей, волонтеров и гуманитарных миссий нет.

"Надеюсь, что запасы у каждого есть, потому что мы живем в селе. Доноры нас довольно хорошо поддерживали последние полтора года", – сказала глава общества.

В 20 из 24 населенных пунктах Великописаревской общины нет электроэнергии. В общине не работают медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что около 500 ударов каждый день приходится на Сумскую область. Некоторые прифронтовые села уже совсем стерты с лица земли, там не осталось ни одного жителя.