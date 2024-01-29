В Сумской ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов

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Россияне массированно обстреляли пгт Зноб-Новгородское в Сумской области, погибли и ранены среди гражданского населения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Россияне днем избивали из минометов и реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее 20 взрывов.

"В результате обстрела, предварительно, 2 человека погибли сразу, 2 - были ранены. К сожалению, один из них из-за тяжелых травм умер по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Также были повреждены шесть частных жилых домов, хозяйственное сооружение, летняя кухня, частный автомобиль, отделение "Новой почты", промышленное предприятие, магазин, линия электропередач.

Населённый пункт расположен менее чем в пяти километрах от границы с РФ. В ОВА напомнили, что в области продолжается добровольная эвакуация из сел и городов, расположенных так близко к России.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате атаки врага ранения получили двое мирных жителей.

"Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался. В поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, которые сейчас направлены для идентификации", - пишет Офис генерального прокурора.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.

Напомним, 29 января вражеская армия ударила из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет.