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27 марта 2024, 13:14

На Прикарпатье десятки тысяч человек находятся в розыске за неявку в ТЦК

27 марта 2024, 13:14
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фото: соцсети
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Около 40 тысяч жителей Ивано-Франковской области внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег" как находящиеся в розыске. Они не явились по повестке

Об этом рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы, полковник Роман Боднар, передает RegioNews.

По его словам, эти люди, внесенные в систему "Оберег", официально находятся в розыске полиции. Человек попадает в эту базу, если проигнорировал повестку, не стал на учет или иным способом уклонился от призыва.

"Таких лиц на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в ТЦК", - сказал Боднар.

Он подчеркнул, что явка в ТЦК по вызову обязательна, даже если военнообязанный отказался подписывать повестку во время ее вручения.

"Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так. Сейчас у нас работает видеофиксация с помощью бодикамер, происходит составление протокола об отказе от подписания и так далее. Мы имеем право извещать человека любым доступным путем: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", - подчеркнул представитель ТЦК.

Боднар также добавил, что полиция имеет право принудительно доставлять имеющихся в этой базе людей в ТЦК в порядке административного задержания.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде продолжается рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации. В рамках обсуждения документа нардепы допускают возможность разрешить подавать уклоняющихся в розыск, а также усилить административную ответственность за игнорирование повесток.

Ивано-Франковская область повестка мобилизация ТЦК уклонисты



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