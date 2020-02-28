В Мелитополе нардеп от "Слуга народа" вылез на стол и потребовал роспуска горсовета
На сессии Мелитопольского городского совета народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко ломал двери и вылезал на стол
На сессии Мелитопольского городского совета народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко ломал двери и вылезал на стол
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание РИА-Мелитополь.
Чтобы не блокировать жизнедеятельность города, депутаты Мелитопольского горсовета решили провести сессию даже в таких "спартанских" условиях.
А в это время нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко начал прыгать по столам.
По информации издания, депутат Крейденко потребовал розпустить мелитопольский горсовет.
Кроме того, перед тем, как вылезти на стол нардеп Владимир Крейденко со своей группой поддержки сломали дверь в сессионный зал.
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