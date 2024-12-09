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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
09 декабря 2024, 10:02

Что потеряла Россия вместе с падением режима Асада в Сирии

09 декабря 2024, 10:02
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Поражение России в Сирии и падение режима Асада – это удар не только по репутации Питуна. Хотя и по ней тоже. Это более комплексное. Поэтому давайте пройдемся по пунктам того, что потеряла Россия вместе с Асадом.
Поражение России в Сирии и падение режима Асада – это удар не только по репутации Питуна. Хотя и по ней тоже. Это более комплексное. Поэтому давайте пройдемся по пунктам того, что потеряла Россия вместе с Асадом.
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Сначала о возможных выгодах. Могут ли российские силы из Сирии усилить оккупационную армию в Украине? Нет, эти силы не могут оказать существенного влияния на ход войны в Украине. Большинство российских войск в Сирии – это специалисты по авиации, ПВО и инженерным подразделениям, которые плохо адаптированы к нуждам фронта здесь. А с эвакуацией техники возникли определенные проблемы. И так именно вымывание сил и средств из Сирии в Украину стало одной из причин быстрого краха Асада.

Ну а теперь о потерях.

Утрата роли на Ближнем Востоке. Россия в значительной степени потеряла свой статус значимого игрока, ведь Сирия была ее ключевым союзником в регионе. Без режима Асада России будет сложно влиять на ключевые страны региона (Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль).

Также Россия потеряла роль противника США в регионе, укрепляющем позиции Вашингтона и его союзников (Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ).

Потеря стратегических военных баз (это еще не произошло, но, по всей вероятности, произойдет в ближайшее время) в Тартусе и Хмеймими - это потеря, в первую очередь, логистического хаба для создания российского присутствия в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Африке. Почти все операции в Африке обслуживались через сирийские хабы. Сейчас РФ точно лишилась возможности оперативного реагирования на конфликты в регионе.

Экономические утраты. Россия инвестировала миллиарды долларов в поддержку Асада в надежде на долгосрочные экономические выгоды.

• Удобрения. Российские компании добывали в Сирии фосфаты. Там – одно из крупнейших месторождений в мире, а фосфаты – важный элемент глобальной продовольственной безопасности.

• Нефть. Компания "Стройтрансгаз" (подконтрольна Геннадию Тимченко) получила права на разработку ключевых нефтегазовых месторождений в Сирии.

• Логистика. В 2019 году Россия подписала договор на аренду морского порта Тартус сроком 49 лет. Этот порт планировалось использовать в качестве логистического центра для торговли, транспортировки ресурсов и военных операций.

• Крах регионального наркотрафика. Сирия была центром производства фенетилина, известного также как каптагон, синтетического вещества, которое затем транспортировали в Европу и страны Ближнего Востока. Россия была "акционером" этого потока. Теперь этот источник кэша для России будет заблокирован.

Усиление влияния Эрдогана и ослабление роли Ирана тоже ударит по энергетическим и политическим амбициям Тегерана и Москвы. , это максимум его возможностей. Эрдоган теперь будет контролировать почти все черноморские и средиземноморские нефтегазовые маршруты.

Европа сможет свободнее дышать. Инструмент шантажа ЕС из-за контроля трафика людей и энергоресурсов Россия потеряла. РФ планировала использовать Сирию для транспортировки нефти и газа в Средиземное море, что могло бы обеспечить доступ к европейским рынкам. Кроме того, исчез и инструмент давления на Европу из-за провоцирования миграционных кризисов.

Все это в комплексе является признаком падения глобального влияния России. Падение Асада дискредитировало Россию как надежного партнера для других диктатур. Крах режима за несколько недель показал, что Москва не способна эффективно удерживать свои активы.

Коллапс сирийского проекта продолжил разрушать миф о "непобедимости" России и демонстрирует ограниченность ее глобального влияния.

Сирия была важным рычагом для России в переговорах с Западом, включая украинский вопрос. И чтобы там не говорили российские методички и Трамп, все, что произошло - фиксация реальной состоятельности России, которая в значительной степени упала за эти годы. И уже никакое "перемирие" в Украине, даже если это будет, режим Путина не спасет.

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