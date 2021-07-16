Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране

"Непотопляемый" министр внутренних дел внешне легко и просто лишился своего поста. Но эта легкость обманчива, а Украине – и особенно одному важному городу на востоке страны – еще придется переварить это решение

"Непотопляемый" министр внутренних дел внешне легко и просто лишился своего поста. Но эта легкость обманчива, а Украине – и особенно одному важному городу на востоке страны – еще придется переварить это решение

Отставка, которую так долго ждали, произошла. Министр-рекордсмен Арсен Аваков (в истории МВД Украины он обошел по времени пребывания на посту даже легендарного Юрия Кравченко) более не руководит одной из ключевых силовых структур в Украине. RegioNews вспомнил, как пришел, чем запомнился Аваков во главе МВД, и какие тектонические оползни спровоцирует его отставка.

Почти 7,5 лет, с 22 февраля 2014-го Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел. Он пережил пятого президента и четыре правительства, казался практически вечным – и даже претендовал, по крайней мере, по мнению СМИ, на звание "совладельца страны". Но все закончилось внезапно и даже сенсационно. Много вопросов к самой истории с отставкой, туманом окутано его ближайшее политическое будущее. Многие пророчат Авакову участие в выборах мэра Харькова, что ему в нынешних условиях совсем невыгодно. Но для начала вспомним, кем был для страны и министерства одиннадцатый министр.

Полторы пятилетки: "зрады" и победы

Итак, 22 февраля 2014-го Арсен Аваков стал и. о. министра внутренних дел в постреволюционной Украине, а 27-го получил МВД под свой полный контроль. И начал создавать настоящее суперминистерство-которое еще в 2014-м вобрало в себя ГСЧС и новосозданную Национальную гвардию. (Первая Нацгвардия, расформированная Леонидом Кучмой в 2000-м, подчинялась Минобороны.)

В 2015-м стартовала главная реформа в жизни Авакова-министра - трансформация милиции в Национальную полицию. Осуществлялась она по грузинскому образцу, поэтому участие в реформировании принимали такие известные в южнокавказской стране специалистки, как Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе. Деканоидзе даже возглавила вновь созданную Нацполицию Украины в ноябре 2015-го, но через год (и 11 дней) Аваков избавился от своей бывшей советницы – и с тех пор Гацполиция также находилась под его контролем.

Создание Нацполиции с одной стороны принесло очевидные положительные результаты. Скажем, в Украине исчезла одиозная ГАИ, которая в обществе давным-давно ассоциировалась только с анекдотами о сержанте Петренко и взятками. Зато появилась принципиально новая патрульная полиция, которая даже в привычных украинских условиях за шесть лет не дискредитировала себя окончательно, как предшественники. Появление этой структуры Аваков безусловно может записать себе в актив.

Такими же – только со знаком минус - являются итоги реформирования милиции в полицию в целом. Эта реформа так и не достигла поставленной цели, потому что процент старых милицейских кадров, занявших должности в якобы отреформированной полиции, был настолько большим (или по крайней мере заметным), что вызвал резко негативную реакцию общества.

Еще большим негативом персонально для Авакова отозвались многочисленные скандалы, фигурантами которых были его подопечные. Едва ли не самым громким событием стало изнасилование молодой женщины сотрудниками полиции прямо в отделении НПУ в городе Кагарлык Киевской области. Тогда женщину привезли в участок якобы как свидетеля кражи, а затем, после избиения и пыток, несколько раз изнасиловали. Инцидент этот прогремел на всю страну, скандальный участок расформировали, дело в отношении двух подозреваемых еще в конце прошлого года поступило в суд – но приговор до сих пор не прозвучал.

Еще одно преступление полицейских, который взбудоражил общественность – убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе. Нетрезвые правоохранители, развлекаясь с огнестрельным оружием, дострелялись по банкам до того, что в результате рикошета попали в голову ребенку, который умер через несколько дней в больнице. Здесь тоже идет судебный процесс, но двух подозреваемых освободили из-под стражи, поэтому за решеткой остается один, уже бывший правоохранитель. Случаев же крышевания правоохранителями наркорынка и взяточничества людьми в погонах – если и стало меньше, то не намного.

Кроме того, один из скандалов коснулся непосредственно самого Авакова. Речь о "деле рюкзаков", в котором одним из фигурантов был сын министра Александр. В закупке для МВД тактических рюкзаков журналисты заметили интерес Авакова-младшего, потому что фирма-поставщик оказалась связанной с другом детства Александра Авакова, Владимиром Литвином. После всех сливов в прессе, за дело взялось НАБУ, дело зашло довольно далеко – до, в частности, обысков и задержания сына главы МВД. (Считается, что именно эта история стала одной из причин того, что Аваков-старший на выборах-2019 сыграл против действующего президента Петра Порошенко.)

Наконец та история завершилась тем, что один-единственный подозреваемый, тот самый Литвин, взял всю вину на себя и получил условный срок, а Авакова-младшего вообще не судили. Такие истории тоже не добавляли популярности "Вечному" министру. Как и скандал, который не был связан напрямую с МВД, но ударил персонально по Арсену Авакову. Речь о его эпическом споре с тогдашним губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили во время заседания Национального совета реформ по коррупции на Одесском припортовом заводе. Заявление экс-президента Грузии, который тогда имел довольно высокий уровень доверия в Украине, о том, что Аваков "вор", "проворовался" и "негодяй", болезненно ударили по амбициям и рейтинга министра.

Что будет дальше с МВД, Нацгвардией и "Нацкорпусом"

Увольнение Авакова открывает новую страницу в истории МВД. Страницу борьбы за фактическую власть в министерстве. Формально ее получит преемник Арсена Борисовича в момент положительного голосования Верховной Рады. Фактически - Аваков за 7,5 лет выстроил вертикаль во вверенном ему ведомстве исключительно под собственные интересы. И эти интересы еще долго будут отзываться его преемнику.

По сути весь руководящий состав МВД и структурных подразделений состоит из людей Авакова. С кем-то "новой метле" придется расстаться, кто-то останется в системе на особых условиях (как, кстати, и сам Арсен Борисович после смены власти на Банковой; по крайней мере, сам Зеленский неоднократно на этом настаивал), кто-то с готовностью присягнет новому руководству. Интересно, что Денис Монастырский, который должен возглавить МВД, тоже в свое время был человеком из орбиты Авакова – помощником давнего соратника Авакова Антона Геращенко, экспертом геращенковского Украинского института будущего. Но, как видим, пути иногда расходятся. Поэтому ждем определенной инерции со стороны старых кадров и постепенное смещение центра реальной силы в МВД к персоне нового министра.

Одним из главных моментов в новой политической реальности станет борьба за Национальную гвардию. Восстановленная на базе МВД, она выросла чуть ли не до уровня вполне реальной альтернативы Вооруженным силам. Техническая обеспеченность, тяжелое вооружение, кадровое наполнение людьми с реальным боевым опытом – все это делает Нацгвардию очень серьезной силой. Недаром Владимир Зеленский еще летом 2019 года захотел переподчинить Национальную гвардию себе. Тогда атаку Банковой удалось отбить, законопроект надолго застрял на уровне профильного комитета Верховной Рады (который тогда, по иронии судьбы, возглавлял нынешний претендент на кресло министра Денис Монастырский). Теперь же война за Нацгвардию развернется с новыми силами. Возможно, к процессу подключится и Минобороны, которое до сих пор не проявляло никакой активности в этом направлении – но отставка Авакова может активизировать позицию МО.

Не менее интересным выглядит ближайшее будущее такой структуры, как партия "Национальный корпус" - которую, как и производную в виде "Национальных дружин", связывают с Арсеном Аваковым. Одно дело – иметь покровителя в виде главы МВД, и совсем другое – когда это "крыша" является лишь отставным чиновником (пусть и с достаточно мощными связями). Не исключено, что в ближайшее время в Украине развернется борьба за право контролировать этих активных уличных деятелей – поскольку подобные радикальные структуры нужны многим игрокам на украинской политической шахматной доске. А им самим, по крайней мере, на уровне руководства, нужно стабильное финансирование.

Трудные времена для и. о. мэра Харькова

Отдельная тема, связанная с отставкой Арсена Авакова – это выборы городского головы в его родном городе, Харькове. Несмотря на прогнозы относительно непосредственного участия экс-министра в мэрских гонках, особой необходимости в этом у Авакова нет. Это будет однозначная игра на понижение: после одной из ключевых должностей в Кабмине возглавлять один, пусть и большой, город – это отнюдь не уровень для Авакова. Да, он имеет в Харькове свои бизнес-интересы, но так же имеет и людей, с которыми поддерживает достаточно тесные и теплые связи. Одним из таких "людей Авакова" является и. о. городского головы Харькова, бывший заместитель Арсена Борисовича в ХОГА Игорь Терехов, который стремится возглавить город на внеочередных выборах – и до 13 июля мог опираться на поддержку министра внутренних дел.

Отставка Авакова означает, что рушится весь каркас предвыборной кампании Терехова. Он потерял мощную поддержку в Киеве, более того - поддержку едва ли не ключевого в украинских электоральных условиях Министерства. Вспомним, как МВД 2019 года фактически сыграло на стороне кандидата от "Слуги народа" - и чем закончились те президентские гонки. Конечно, поддержка не стала главным фактором успеха (то вообще были уникальные выборы даже для Украины), но сыграла свою важную роль. Лояльность полиции на выборах, в частности, во время процесса подсчета голосов является стратегически важной. До увольнения Авакова Терехов мог не волноваться насчет этого электорального фактора.

Отныне же у и.о. мэра этого фактора не будет. И этим, конечно, попытаются воспользоваться главные конкуренты нынешнего временного главы Харькова. Поэтому Слобожанщину в ближайшие месяцы будет ожидать серьезная турбулентность-и неизвестно, кто выйдет из нее реальным претендентом на наследство Геннадия Кернеса.

В чем минус для Зеленского

После освобождения самостоятельного (и очень мощного, особенно для такой хрупкой конструкции, как Зе-влада) игрока Владимир Зеленский наконец получит возможность поставить на МВД своего человека. Это однозначный и несомненный плюс Банковой во всей этой истории. Но есть и минусы.

Во-первых, Аваков сохранит свое влияние в МВД. И при желании (а оно не замедлит возникнуть), сможет ставить палки в колеса своему преемнику – и, как все понимают, персонально президенту – достаточно долгое время. Возможно, настолько долгое, чтобы дождаться следующих выборов.

Кроме того, офис президента получает серьезного оппонента на политической арене. Сам Арсен Борисович вряд ли будет формально оппонировать действующей власти – с его антирейтингом это непросто сделать. Скорее всего, экс-министр займет место некоего "серого кардинала" в нише нерадикальной оппозиции к "Слуге народа". И станет не формально, но фактически руководить процессами, которые вряд ли понравятся Банковой.

В частности, Аваков имеет возможность (по крайней мере, так выглядит на данный момент) аккумулировать достаточное количество ресурсов для создания проблем действующей власти на улицах – где она выглядит откровенно слабо. "Нацкорпус" и "Нацдружины" в 2019 году сыграли на стороне Зеленского – и тот понимает, что будет, если эти силы повернут против него самого.

Одним словом, увольнение Арсена Авакова означает, что в Украине-2021 будет очень веселая осень. Политическая турбулентность, изменения политической конфигурации в стране, борьба внутри министерства (отдельно – за Нацгвардию, что в перспективе вообще может оказаться ключевым вопросом), обострение избирательного процесса в Харькове – это только видимая часть айсберга, столкновение с которым для корабля под названием "Слуга народа" является неизбежным.