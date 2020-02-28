У Львові оскаржують будівництво пологового на Єврейському кладовищі

Будувати приватний пологовий планує фірма дружини львівського бізнесмена та депутата Григорія Козловського

Візуалізація об'єкта у Львові. Фото tvoemisto.tv

Будувати приватний пологовий планує фірма дружини львівського бізнесмена та депутата Григорія Козловського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Твоє місто.

"Представництво Американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу" хоче через суд скасувати дозвіл на будівництво ТзОВ "Лемберг медікал центр" приватного медичного центру із пологовим будинком на вулиці Раппопорта, 6. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Медцентр планують побудувати поблизу пологового відділення комунальної 3-ї лікарні Львова. На думку Об'єднання комітетів для євреїв, земельна ділянка, розташована на вул. Рапопорта, 6, входить у межі території пам`ятки історії місцевого значення – Старого єврейського кладовища ХІV століття.

"Це територія поховань. Єврейська громада розглядає будівництво як наругу. Крім того, там вже є пологовий, то для чого будувати поруч приватний, яка може бути тут конкуренція і про що", – розповів керівник представництва Шейхет Мейлах.

Об’єднання комітетів через Господарський суд Львівської області хоче скасувати дію ухвали Львівської міської ради про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6, на підставі якої й видали містобудівні умови та обмеження.

Наразі суд витребував документи від міської ради. Судове засідання, як уточнив Шейхет Мейлах, призначене на 24 березня. Крім цього, ТзОВ "Лемберг медікал центр" позивається до Міністерства культури через скасування наказу про затвердження науково-проектної документації меж і режимів використання зон охорони пам`яток, за яким до Держреєстру нерухомих пам`яток занесли як об`єкт культурної спадщини "Старе єврейське кладовище", що розташований між вулицями Рапопорта, Базарна, Броварна та Клепарівська.

Відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво приватного медичного центру виконавчий комітет ЛМР погодив 18 жовтня минулого року. Під час розгляду цього питання начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко зауважила, що будинок на Раппопорта, 6 історично належав до комплексу єврейського шпиталю, тому забудовнику варто обговорити цей проєкт з єврейською громадою.

Земельна ділянка площею 0,25 га, на якій планують будувати, призначена для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови. Висота споруд не має перевищувати 18 м, що становить приблизно 6 поверхів, а відсоток забудови – 52%.

Згідно з даними системи Youcontrol, ТзОВ "Лемберг медікал Центр" належить дружині львівського бізнесмена та депутата Григорія Козловського Юлії, а керівником фірми є він сам.