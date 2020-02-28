В Донецькій області ще одного депутата селищної ради підозрюють в сепаратизмі

Ще одному депутату Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Фото: Виконавчий комітет Миронівської селищної ради

Ще одному депутату Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Згідно розслідуванню, у травні 2014 року депутат розглянув та у подальшому позитивно проголосував за внесене до повістки дня сесії питання про проведення так званого "референдуму" щодо визнання державної самостійності "ДНР".

Наразі до Краматорського міського суду Донецької області скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 лютого депутату вказаної селищної ради, який голосував на сесії за надання організаторам незаконного референдуму приміщення Миронівського палацу культури, повідомлено про підозру у скоєнні аналогічного злочину.