13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:33  28 лютого
МОЗ: прикордонники виявили людей з підозрою на коронавірус
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 12:41

В Донецькій області ще одного депутата селищної ради підозрюють в сепаратизмі

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 12:41
Читайте также на русском языке
Ще одному депутату Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України
Фото: Виконавчий комітет Миронівської селищної ради
Ще одному депутату Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Згідно розслідуванню, у травні 2014 року депутат розглянув та у подальшому позитивно проголосував за внесене до повістки дня сесії питання про проведення так званого "референдуму" щодо визнання державної самостійності "ДНР".

Наразі до Краматорського міського суду Донецької області скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 лютого депутату вказаної селищної ради, який голосував на сесії за надання організаторам незаконного референдуму приміщення Миронівського палацу культури, повідомлено про підозру у скоєнні аналогічного злочину.


сепаратизм
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »