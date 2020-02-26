Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
Про це він заявив на форумі в Києві Age of Crimea (Час Криму), присвяченому Дню кримського опору російській окупації, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма відповідними принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на Сході мудре прислів'я: "Найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого неварта. Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє Криму і своїх дітей", - заявив Джемілєв.
За його словами, немає жодного сумніву в тому, що Крим буде обов'язково звільнений від окупації.
"Немає жодного сумніву в тому, що Крим рано чи пізно, але обов'язково буде звільнений від окупації. Іншого бути не може, бо порушення міжнародного права, міжнародний розбій, захоплення чужих територій у XXI столітті - це виклик всьому світу, і цивілізований світ не може з цим довго миритися. Але як скоро це станеться, залежить від багатьох факторів, в тому числі у певній мірі і від самих жителів Криму", - зазначив народний депутат.
Як наголосив Джемілєв, в сьогоднішніх умовах, коли Крим "відірваний від цивілізованого світу, і у нього немає ніяких світлих перспектив", жителі Криму повинні думати про свій обов'язок перед батьківщиною.
"Знаємо, що окупант жорстокий, брехливий і підступний, присікає будь-яке іншодумство, не гребуючи ніякими методами. Але коли мова йде про долю батьківщини, про майбутнє наших дітей, ми повинні думати в першу чергу про свій обов'язок і відповідальність перед ними", - сказав лідер кримських татар.
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