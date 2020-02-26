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26 лютого 2020, 15:01 4

ФСБ відзвітувала про затримання в Саратові підлітків, які готували теракт

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26 лютого 2020, 15:01 4
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У Саратові співробітники ФСБ затримали двох підлітків, які нібито готували напад на одну зі шкіл міста
У Саратові співробітники ФСБ затримали двох підлітків, які нібито готували напад на одну зі шкіл міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Повідомляється, що організаторами нападу є підлітка 15 і 14 років, які перебували в різних інтернет-спільнотах, які пропагують ідеологію масових вбивств і суїциду.

"Підлітки затримані на території одного із закинутих бомбосховищ, де вони зберігали у сховку обріз мисливської рушниці. Встановлено, що у нападі крім вогнепальної зброї зловмисники планували використовувати саморобні запалювальні суміші, інструкції з виготовлення яких вони знайшли в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Слідчим управлінням СК Росії по Саратовської області порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 30 та пунктами "а", "ж" частини 2 статті 105 КК Рф (приготування до вчинення групою осіб за попередньою змовою вбивства двох і більше осіб).

На даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.


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