ФСБ відзвітувала про затримання в Саратові підлітків, які готували теракт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
Повідомляється, що організаторами нападу є підлітка 15 і 14 років, які перебували в різних інтернет-спільнотах, які пропагують ідеологію масових вбивств і суїциду.
"Підлітки затримані на території одного із закинутих бомбосховищ, де вони зберігали у сховку обріз мисливської рушниці. Встановлено, що у нападі крім вогнепальної зброї зловмисники планували використовувати саморобні запалювальні суміші, інструкції з виготовлення яких вони знайшли в інтернеті", - йдеться в повідомленні.
Слідчим управлінням СК Росії по Саратовської області порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 30 та пунктами "а", "ж" частини 2 статті 105 КК Рф (приготування до вчинення групою осіб за попередньою змовою вбивства двох і більше осіб).
На даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.
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