Президент призначив нового голову райдержадміністрації в Харківській області

Розпорядженнями президента змінено голову Зміївської райдержадміністрації Харківської області

Фото: pixabay.com

Розпорядженнями президента змінено голову Зміївської райдержадміністрації Харківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.

Так, 25 лютого було опубліковано два розпорядження: одне про звільнення Кошеленка Віталія, друге – призначення Голоднікова Павла головою Зміївської РДА.

Згідно документа, Кошеленка звільнили у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України.

Віталій Кошеленко працював в автотранспортних підприємствах, також був депутатом Харківської облради, головою Зміївської РДА був з 2015 року.

Павло Голодніков до призначення очолював Зидьківську сільську раду.