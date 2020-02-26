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26 лютого 2020, 14:16 3

Суд США розгляне позов мільярдера Алекса Ровта проти Дубинського і телеканала 1 + 1

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26 лютого 2020, 14:16 3
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Федеральний суд США прийняв на розгляд позов українсько-американського мільярдера Александра Ровта проти телеканалу 1+1, нардепа Олександра Дубінського та авторів програми "Гроші” за поширення неправдивої інформації
Фото: Pixabay
Федеральний суд США прийняв на розгляд позов українсько-американського мільярдера Александра Ровта проти телеканалу 1+1, нардепа Олександра Дубінського та авторів програми "Гроші” за поширення неправдивої інформації

Про це написав екс-нардеп Геннадій Москаль на особистій Facebook-сторінці.

"Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми "Гроші" та телеканалу 1+1 щодо розповсюдження завідомо неправдивої інформації стосовно нього. З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить накласти арешт на все майно відповідачів”, - написав Москаль.

Крім цього, підприємець Александр Ровт просить суд прийняти до розгляду справу, яка порушена 20.10.2019 року судом штату Делавер щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром 1+1 Ігорем Коломойським. Кошти в розмірі $ 607 тисяч США перераховувались через "Приватбанк”, а 46 мільйонів з них належали студії "Квартал-95”.


США Дубинский суды Александр Ровт Коломойский Москаль суди Дубинсбкий
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