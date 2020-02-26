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26 лютого 2020, 13:54 4

Вілкула та Колєснікова звільнили від кримінальної відповідальності

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26 лютого 2020, 13:54 4
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Колишні народні обранці часів Віктора Януковича від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності справ
Колишні народні обранці часів Віктора Януковича від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності справ

Як передає RegioNew, про це Радіо Свобода повідомили в прокуратурі області.

За даними прокуратури, справи щодо експосадовців були розслідувані й восени минулого року скеровані до суду, а суд, розглядаючи кримінальні провадження по суті, дійшов висновку, що осіб треба звільнити від кримінальної відповідальності через те, що термін притягнення до кримінальної відповідальності сплив.

"Тобто ці особи вважаються винуватими в скоєнні злочину, вважаються такими, що мають судимість, але кримінальне покарання вони не нестимуть у зв’язку зі спливом термінів давності", – пояснили в прокуратурі.

Рішення щодо експосадовців оприлюднені в держреєстрі судових рішень.

ДОВІДКА: 6 вересня 2019 року колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що колишнім народним депутатам з фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Пізніше з повідомлення прокуратури області стало відомо, що експосадовців підозрювали в скоєнні правопорушень, передбачених статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки). Зокрема, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Олександрові Вілкулу інкримінували оборудки з землею 2 тисяч пайщиків. Дмитра Колєснікова підозрювали в тому, що, обіймаючи посаду очільника Агентства держмайна, у 2014 році він підписав документи щодо відчудження майна Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Осади.

16 вересня 2019 року, за рішенням суду, екснардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Їхній поручитель, чинний нардеп Дмитро Шпенов тоді заявив, що жодного доказу їхньої провини немає.


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