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25 лютого 2020, 19:13 4

"Справа 26 лютого": 10 суддям з Криму повідомили про підозру

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25 лютого 2020, 19:13 4
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Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 окупаційним "суддям" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 окупаційним "суддям" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу

Про це йдеться в заяві пресс-служби прокуратури Криму, повідомляє RegioNews.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру 3 "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду м. Сімферополя" за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Також повідомлено про підозру 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 438 КК України за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року", – повідомляється в прокуратцрі.

Так, прокуратура АРК стверджує, що слідством встановлено, що зазначені судді, дії яких відомство кваліфікує як державну зраду, після анексії півострова в 2014 році, "зрадивши присягу на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності завдаючи шкоди суверенітету і територіальній цілісності України"


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