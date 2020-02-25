"Справа 26 лютого": 10 суддям з Криму повідомили про підозру
Про це йдеться в заяві пресс-служби прокуратури Криму, повідомляє RegioNews.
"Прокуратура автономії повідомила про підозру 3 "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду м. Сімферополя" за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Також повідомлено про підозру 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 438 КК України за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року", – повідомляється в прокуратцрі.
Так, прокуратура АРК стверджує, що слідством встановлено, що зазначені судді, дії яких відомство кваліфікує як державну зраду, після анексії півострова в 2014 році, "зрадивши присягу на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності завдаючи шкоди суверенітету і територіальній цілісності України"
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