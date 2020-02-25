На Буковині виділили півмільйона гривень на коронавірус
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької облради та ІА АСС.
Як повідомила Анжела Дякова, директорка Департаменту фінансів Чернівецької ОДА, депутати внесли зміни до обласного бюджету, які дозволять додатково профінансувати медицину.
"Ми ще мали вільні залишки коштів, які спрямували в тому числі і на боротьбу з коронавірусом, на превентивні такі заходи, - розповіла Анжела Дякова.- Виділили кошти на придбання спецзасобів захисту для обласних комунальних медичних установ, де потенційно зможуть проходити лікування люди з підозрою на коронавірус. Це 500 тисяч грн на дві лікарні - обласна клінічна лікарня та обласна дитяча лікарня".
Нагадаємо, раніше чернівецькі чиновники і лікарі провели брифінг, аби заспокоїти буковинців через підозру на коронавірус у чернівчанки, яка прибула з Італії. Жінку, яка вчора повернулася з Бергамо, ізолювали з підозрою на коронавірус через високу температуру.
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