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25 лютого 2020, 17:24 4

Рішення ЄСПЛ про порушення прав люстрованих українських чиновників набрало чинності

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25 лютого 2020, 17:24 4
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Постанова Європейського суду з прав людини, згідно з якою, звільнення за законом "Про очищення влади" порушило права українських чиновників, вступило в дію
Фото: echr.coe.int
Постанова Європейського суду з прав людини, згідно з якою, звільнення за законом "Про очищення влади" порушило права українських чиновників, вступило в дію

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на рішення суду.

Згідно з текстом документа, суд визнав вимоги заявників прийнятними і відхилив заперечення уряду України.

Як зазначається, рішення є остаточним.

Таким чином, протягом трьох місяців уряд повинен виплатити п'яти заявникам по 5 тис. євро, а таком будь-які виплати, які можуть бути стягнуті в якості компенсації моральної шкоди.

Крім того, Україна повинна компенсувати заявникам витрати на суд (всього близько 3 тис. євро). Інші вимоги про компенсацію відхилені.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав, що люстрація державних службовців в Україні, що стала можливою завдяки закону "Про очищення влади", порушила їхні права. В середині січня 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ. У Кабміні стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба поміняти закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.


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