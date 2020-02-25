Рішення ЄСПЛ про порушення прав люстрованих українських чиновників набрало чинності
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на рішення суду.
Згідно з текстом документа, суд визнав вимоги заявників прийнятними і відхилив заперечення уряду України.
Як зазначається, рішення є остаточним.
Таким чином, протягом трьох місяців уряд повинен виплатити п'яти заявникам по 5 тис. євро, а таком будь-які виплати, які можуть бути стягнуті в якості компенсації моральної шкоди.
Крім того, Україна повинна компенсувати заявникам витрати на суд (всього близько 3 тис. євро). Інші вимоги про компенсацію відхилені.
Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав, що люстрація державних службовців в Україні, що стала можливою завдяки закону "Про очищення влади", порушила їхні права. В середині січня 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ. У Кабміні стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба поміняти закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.
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