Харківські волонтери повезли у Нові Санжари харчі для евакуйованих з Китаю
В нелілю, 23 лютого, з Харкова до Нових Санжар виїхали 5 машин із 20 волонтерами, які хочуть підтримати евакуйованих з Китаю українців
В нелілю, 23 лютого, з Харкова до Нових Санжар виїхали 5 машин із 20 волонтерами, які хочуть підтримати евакуйованих з Китаю українців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.ua.
Людям, які перебувають в обсервації, харків’яни везуть фрукти. Також хочуть поспілкуватися з місцевими мешканцями й, за можливості, розфарбувати міст у селищі у блакитні та жовті кольори, розповів організатор автопробігу Андрій Шейнін.
"Ми розуміємо, що є нормальні люди в Санжарах. Ми розуміємо, що відчувають ті, хто прилетіли з Китаю, і ми хочемо їх підтримати. Хочемо показати, що Україна – не така, як їх зустріли ввечері, і що вони можуть отримувати допомогу і сподіватися на неї без проблем", – каже Шейнін.
До Нових Санжар 174 км – 2,5 годин у дорозі. За словами організаторів, вони планують повернутися назад сьогодні ж ввечері.
Андрій Шейнин
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