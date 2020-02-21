Директор одеського держпідприємства вимагав півмільйона за продовження договорів з охоронною фірмою

Служба безпеки України затримала у Києві директора одеського державного підприємства, який вимагав понад півмільйона гривень з керівника охоронної фірми

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві директора одеського державного підприємства, який вимагав понад півмільйона гривень з керівника охоронної фірми

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Службу безпеки України.

За версією слідства, посадовець вимагав "відкати" від директора фірми, що забезпечує охорону території та будівель держпідприємства.

Розмір щомісячної "данини" за продовження терміну дії договору він встановив у розмірі 205 тисяч гривень.

У подальшому під час зустрічі з підприємцем посадовець висунув вимогу щодо надання йому 553 тисяч гривень за період з грудня 2019 по лютий 2020 року.

Під контролем правоохоронців підприємець передав посадовцю обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другого траншу у сумі 500 тисяч гривень директора держпідприємства затримали у столиці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, перевіряється можлива причетність до оборудки директора держпідприємства працівників правоохоронних органів. Триває досудове слідство.