Департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА розтратив шість мільйонів

Підрядники завищували обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а чиновники ОДА нараховували їм зайві гроші

Підрядники завищували обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а чиновники ОДА нараховували їм зайві гроші

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Державної аудиторської служби.

"Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької облдержадміністрації. За результатами заходу встановлено порушення, що призвели до втрат, на суму понад 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

22 підряднbrf завищували обсяги та вартість ремонтно-будівельних робіт на об’єктах житлово-комунального і соціально-культурного призначення. Працівники департаменту капітального будівництва приймали ці акти виконаних робіт із завищеними цінами.

Крім того, підрядники завищували вартість матеріалів, витрати на експлуатацію машин і механізмів, інші витрати та розмір прибутку.

"Через прийняття до оплати завищеної вартості робіт, зайво нараховано та оплачено витрат на утримання служби замовника на суму 109,2 тисячі грн", - пише аудитслужба.

Під час ревізії підрядники повністю відшкодували втрати.

Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів.