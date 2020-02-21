Департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА розтратив шість мільйонів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Державної аудиторської служби.
"Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької облдержадміністрації. За результатами заходу встановлено порушення, що призвели до втрат, на суму понад 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
22 підряднbrf завищували обсяги та вартість ремонтно-будівельних робіт на об’єктах житлово-комунального і соціально-культурного призначення. Працівники департаменту капітального будівництва приймали ці акти виконаних робіт із завищеними цінами.
Крім того, підрядники завищували вартість матеріалів, витрати на експлуатацію машин і механізмів, інші витрати та розмір прибутку.
"Через прийняття до оплати завищеної вартості робіт, зайво нараховано та оплачено витрат на утримання служби замовника на суму 109,2 тисячі грн", - пише аудитслужба.
Під час ревізії підрядники повністю відшкодували втрати.
Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів.
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