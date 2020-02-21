19:51  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
08:07  21 лютого
Україна працює над новою редакцією Мінських угод - Пристайко
09:22  21 лютого
Літак, в якому евакуювали українців з Китаю, показали зсередини
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 10:02 9

Департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА розтратив шість мільйонів

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 10:02 9
Читайте также на русском языке
Підрядники завищували обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а чиновники ОДА нараховували їм зайві гроші
Підрядники завищували обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а чиновники ОДА нараховували їм зайві гроші

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Державної аудиторської служби.

"Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької облдержадміністрації. За результатами заходу встановлено порушення, що призвели до втрат, на суму понад 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

22 підряднbrf завищували обсяги та вартість ремонтно-будівельних робіт на об’єктах житлово-комунального і соціально-культурного призначення. Працівники департаменту капітального будівництва приймали ці акти виконаних робіт із завищеними цінами.

Крім того, підрядники завищували вартість матеріалів, витрати на експлуатацію машин і механізмів, інші витрати та розмір прибутку.

"Через прийняття до оплати завищеної вартості робіт, зайво нараховано та оплачено витрат на утримання служби замовника на суму 109,2 тисячі грн", - пише аудитслужба.

Під час ревізії підрядники повністю відшкодували втрати.

Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів.


#Чернівецька ОДА
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Погуляйко Юрій Михайлович
Голова Волинської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »