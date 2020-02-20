Працівники київської філії Держбанку вкрали майже 80 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного із державних банків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного із державних банків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень

Про це пише RegionNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами.

Зловмисники систематично перераховували на ці рахунки гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали.

Наразі двом працівникам банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 та ст. 366 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.