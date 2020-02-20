Під Києвом тривають антитерористичні навчання
Про це пише RegionNews з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіціі в Київській області.
Поліція Київської області повідомила подробиці проведення антитерористичної операції в регіоні, яка почалася 18 лютого.
Напередодні поліцейські регіону брали участь в розшуку і затриманні умовної диверсійної групи. Збройні особи мали на меті вчинити злочин на потенційно небезпечних об'єктах Київської області.
"Для встановлення місця знаходження правопорушників і їх затримання, за наказом начальника поліції столичної області Андрія Небитова була введена спеціальна поліцейська операція на територіях декількох районів. Також в Головному управлінні поліції регіону розгорнуто роботу ситуаційного центру і виставлені пости територіальних підрозділів поліції, групи мобільного блокування і автопатрулі управління патрульної поліції.
При цьому в ході проведення заходів копи перевірили 366 транспортних засобів та 405 чоловік. Задокументували 58 адміністративних порушень.
Антитерористичні навчання триватимуть до 21 лютого.
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