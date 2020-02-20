Київ посилено охороняє поліція
Про це RegionNews інформує відділ комунікації поліції Києва.
"Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та недопущення порушень громадського порядку, поліція залучає достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.
У поліції також закликали організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)