Київ посилено охороняє поліція

У Києві правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком

У Києві правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком

Про це RegionNews інформує відділ комунікації поліції Києва. "Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", - йдеться у повідомленні. Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та недопущення порушень громадського порядку, поліція залучає достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки. У поліції також закликали організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

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