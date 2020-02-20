18:49  19 лютого
Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
09:11  20 лютого
Губернатор Полтавської області приїхав до мітингувальників у Нові Санжари
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 10:48 14

Київ посилено охороняє поліція

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 10:48 14
Читайте также на русском языке
У Києві правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком
У Києві правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком

Про це RegionNews інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та недопущення порушень громадського порядку, поліція залучає достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.

У поліції також закликали організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.


#поліція
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 08:19
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »