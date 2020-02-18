Посадовцям банку "Михайлівський" повідомили підозру у виведенні 283 млн грн
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За версією слідства, вказані особи підозрюються в тому, що у лютому 2015 року вони уклали кредитні договори з грубим порушенням законодавства і внутрішніх документів банку, перерахувавши у подальшому понад 283 млн грн на рахунки різних юридичних осіб. При цьому вони вірогідно розуміли, що зазначені кредитні кошти не будуть повернуті банку.
ДОВІДКА: у травні 2016 року НБУ відніс банк "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних, а вже у липні ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Рішення про виведення банку з ринку НБУ схвалив в зв’язку з великою кількістю операцій переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов’язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
У жовтні 2016 року власник банку ТОВ "Екосіпан" звернулося з позовом до суду, у якому просило визнати рішення Національного банку про виведення банку з ринку незаконним.
У грудні 2019 року Верховний суд визнав, що "Михайлівський" вивели з ринку легально.
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