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18 лютого 2020, 17:29 3

Посадовцям банку "Михайлівський" повідомили підозру у виведенні 283 млн грн

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18 лютого 2020, 17:29 3
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Офіс генпрокурора спільно з ДБР і Нацполіцією повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків голови правління та 6-ти посадовцям ПАТ "Банк Михайлівський" за фактом зловживання повноваженнями та виведення понад 283 млн грн
Фото: @pgo_gov_ua
Офіс генпрокурора спільно з ДБР і Нацполіцією повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків голови правління та 6-ти посадовцям ПАТ "Банк Михайлівський" за фактом зловживання повноваженнями та виведення понад 283 млн грн

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, вказані особи підозрюються в тому, що у лютому 2015 року вони уклали кредитні договори з грубим порушенням законодавства і внутрішніх документів банку, перерахувавши у подальшому понад 283 млн грн на рахунки різних юридичних осіб. При цьому вони вірогідно розуміли, що зазначені кредитні кошти не будуть повернуті банку.

ДОВІДКА: у травні 2016 року НБУ відніс банк "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних, а вже у липні ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Рішення про виведення банку з ринку НБУ схвалив в зв’язку з великою кількістю операцій переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов’язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У жовтні 2016 року власник банку ТОВ "Екосіпан" звернулося з позовом до суду, у якому просило визнати рішення Національного банку про виведення банку з ринку незаконним.

У грудні 2019 року Верховний суд визнав, що "Михайлівський" вивели з ринку легально.


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