09:07  18 лютого
Україна нагадає в ООН про миротворців для Донбасу - Пристайко
09:35  18 лютого
Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено
12:15  18 лютого
Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 10:02 8

Рада сьогодні розгляне закон про відкриття ринку землі

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 10:02 8
Читайте также на русском языке
У вівторок, 18 лютого, Верховна рада продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі
У вівторок, 18 лютого, Верховна рада продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі

Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроекту президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроект про запобігання корупції.

Нагадаємо, Верховна рада 6 лютого почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. Хоча на порядку денному парламенту на тиждень значиться ще багато ініціатив, нардепи не зможуть приступити ні до чого іншого, поки не ухвалять рішення щодо земельної реформи. Затягнутися все може, нагадаємо, до кінця березня або початку квітня.


ВР земля депутати
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
15 лютого 2020, 18:19
Останні Популярні
Іра Дідич
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Всі блоги »
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »