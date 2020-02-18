Рада сьогодні розгляне закон про відкриття ринку землі

У вівторок, 18 лютого, Верховна рада продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі

У вівторок, 18 лютого, Верховна рада продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі

Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроекту президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроект про запобігання корупції.

Нагадаємо, Верховна рада 6 лютого почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. Хоча на порядку денному парламенту на тиждень значиться ще багато ініціатив, нардепи не зможуть приступити ні до чого іншого, поки не ухвалять рішення щодо земельної реформи. Затягнутися все може, нагадаємо, до кінця березня або початку квітня.