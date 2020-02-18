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18 лютого 2020, 08:35 3

Бойовики обстріляли Оріхове із мінометів

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18 лютого 2020, 08:35 3
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17 лютого збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
17 лютого збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Як повідомили RegioNews в штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по нашим позиціям, а саме:

-поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомету - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
- два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів та великокаліберного кулемету;
- поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по нашим позиціям 3 мін зі 120-мм міномету, 4 міни з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

Вчора, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.


ООС Донбас війна
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