Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі

Прокуратура відстояла у Верховному Суді вирок для першого заступника начальника Менської виправної колонії - 5 років позбавлення волі. Свого часу в цій колонії сиділи колишній генпрокурор Юрій Луценко, суддя-колядник Ігор Зварич та засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексій Пукач

Прокуратура відстояла у Верховному Суді вирок для першого заступника начальника Менської виправної колонії - 5 років позбавлення волі. Свого часу в цій колонії сиділи колишній генпрокурор Юрій Луценко, суддя-колядник Ігор Зварич та засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексій Пукач

Про це інформує Regionews з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області. Прокуратура відстояла у Верховному Суді вирок для першого заступника начальника Менської виправної колонії Чернігівської області – його визнано винним в одержанні неправомірної вигоди і засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Відтак, у задоволенні касаційної скарги засудженого і його захисника було відмовлено. За версією слідства, вказана особа вимагала і одержувала від засуджених гроші за позитивне вирішення питання щодо застосування заохочувальних норм до ув’язнених.

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