Голова Чернівецької облради Іван Мунтян подав апеляцію на рішення про заставу

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про заставу у 10 млн грн. Апеляцію призначили до розгляду 20 лютого

Фото: molbuk.ua

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про заставу у 10 млн грн. Апеляцію призначили до розгляду 20 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати антикорупційного суду. Водночас, у пресслужбі самого антикорупційного суду повідомили, що на 17 лютого обвинувачений у хабарництві Іван Мунтян досі не вніс призначену судом заставу у 10 млн грн. У коментарі кореспонденту місцевого видання ІА АСС Іван Мунтян підтвердив, що не вніс заставу і сподівається на задоволення апеляційної скарги. "Цим займаються мої адвокати. Я не у всьому в курсі, але знаю, що ми подали апеляцію на те рішення суду про заставу", - сказав голова Чернівецької обласної ради. Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн. Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.



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