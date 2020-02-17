Голова Чернівецької облради Іван Мунтян подав апеляцію на рішення про заставу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати антикорупційного суду.
Водночас, у пресслужбі самого антикорупційного суду повідомили, що на 17 лютого обвинувачений у хабарництві Іван Мунтян досі не вніс призначену судом заставу у 10 млн грн.
У коментарі кореспонденту місцевого видання ІА АСС Іван Мунтян підтвердив, що не вніс заставу і сподівається на задоволення апеляційної скарги. "Цим займаються мої адвокати. Я не у всьому в курсі, але знаю, що ми подали апеляцію на те рішення суду про заставу", - сказав голова Чернівецької обласної ради.
Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
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