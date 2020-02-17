Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП в Броварах, звільнили зі служби
Наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов
Наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції в Київській області.
"За порушення службової дисципліни, за вчинення ДТП з тяжкими наслідками, за управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілому, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київської області Андрія Небитов працівник полку поліції особливого призначення звільнений з НПУ ", - йдеться в повідомленні.
Як уже повідомляло RegioNews, під Києвом за п'яне ДТП затриманий полковник поліції особливого призначення. Поліцейський збив двох людей, один з яких загинув, а другий - в лікарні.
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