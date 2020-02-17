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17 лютого 2020, 15:43 1

Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП в Броварах, звільнили зі служби

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17 лютого 2020, 15:43 1
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Наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов
Наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції в Київській області.

"За порушення службової дисципліни, за вчинення ДТП з тяжкими наслідками, за управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілому, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київської області Андрія Небитов працівник полку поліції особливого призначення звільнений з НПУ ", - йдеться в повідомленні.

Як уже повідомляло RegioNews, під Києвом за п'яне ДТП затриманий полковник поліції особливого призначення. Поліцейський збив двох людей, один з яких загинув, а другий - в лікарні.


#ДТП #поліція
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