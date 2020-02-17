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17 лютого 2020, 15:09 2

Перша смерть від грипу в 2020 то6в Кіровоградській області: помер чоловік

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17 лютого 2020, 15:09 2
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В регіоні зафіксували перший у цьому році летальний випадок від вірусної інфекції
Фото: pixabay
В регіоні зафіксували перший у цьому році летальний випадок від вірусної інфекції

Про це RegioNews повідомили у Кіровоградському обласному лабораторному центрі.

У лікарні Світлодарского району від ускладнень респіраторного захворювання помер чоловік.

За даними медиків, 53-річний чоловік мав супутні хронічні хвороби і не був щеплений від грипу.

У центрі зазначили, що також було лабораторно підтверджено два вірусу грипу типу А: у чоловіка з Кропивницького і жінки з Устинівського району. У них також не було щеплень від грипу.

Всього в цьому зимовому сезоні в Кіровоградській області з приводу ГРВІ за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я області звернулося 5266 жителів області, що на 163 випадки менше, ніж на попередньому тижні, з них 64% дітей. Крім того, перевищення епідемічного порогу зменшується і становить вже 19,9%.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я України з 3 по 9 лютого в країні зафіксовано вісім летальних випадків від грипу. Крім того, гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) захворіло 283 тисяч 656 осіб, з них 65,6% - діти.


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