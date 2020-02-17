У Херсоні організували мітинг проти "антимисливських" законопроектів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.
Мітинг відбувся у понеділок,17 лютого. Люди виступають проти ухвалення у Верховній Раді України "зоозахисних" законопроектив №2448, №2232 та №2351, що стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності окремих видів диких тварин.
Зазначені законопроекти викликали великий резонанс серед мисливців і людей задіяних у мисливському господарстві. Мітингувальники стверджують, що прийняття таких законопроектів призведе до погіршення ситуації у мисливському господарстві і негативно вплине на тваринний світ, обмежить діяльність і розвиток мисливського господарства, як в Херсонській області, так і загалом по Україні.
На противагу зоозахисникам люди заявляють, що полювання — це частина системи, що регулює приріст хижаків на певних територіях, а собаки, які беруть участь у полюванні — вірні товариші.
Мітингувальники підписала звернення до президента України Володимира Зеленського та спікеру парламенту Дмитра Разумкова.
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