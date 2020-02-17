Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві

У понеділок, 17 лютого, в Києві на ранок оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру

У понеділок, 17 лютого, в Києві на ранок оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру

"За прогнозами УкрГідрометцентру, в Києві вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні, інформує RegioNews. У пресслужбі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку на території України без опадів, у Дніпропетровській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів. Нагадаємо, в понеділок прогнозували потепління на заході та півдні, а також нічні заморозки на сході. У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду. Раніше синоптики змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

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