ОРДЛО заборгували за воду понад мільярд гривень
Це сталося після його зустрічі з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофод, пише RegioNews з посиланням сторінку Павла Кириленка у Facebook.
"Розповів пану Кофоду, що війна вкрай негативно позначилася на компанії" Вода Донбасу ", яка забезпечує водою всю область - як контрольовану, так і неконтрольовану її частини. Бойові дії є частою причиною пошкодження інфраструктури і постійно загрожують стабільній роботі компанії. Проблему поглиблює і окупаційна влада: борг окупованих територій перед "Водою Донбасу" на початок цього року перевищує 41 млн євро".
Якщо взяти до уваги курс 26,5 гривень за євро, виходить понад мільярд гривень.
При цьому реконструкцію "Води Донбасу" після чого вона зможе працювати тільки на контрольовану частину Донецької області, Павло Кириленко оцінює в 7,5 млрд грн.
Самі терористи намагаються змусити населення платити за комунальні послуги. Так, ватажки "ДНР" зараз загрожують відключенням від електрики тих, хто накопичив борг у два місяці і більше. Однак це не врятує ситуацію. По-перше, населення звикло не платити за комуналку. По-друге, комунальні тарифи в ОРДЛО давно вже нерентабельні і навіть близько не покривають собівартість послуг.
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