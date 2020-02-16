15:07  16 лютого
Росія зневажає суверенітет європейських держав - міністр оборони Німеччини
16:56  16 лютого
На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу
14:43  16 лютого
У Києві затримали екс- "смотрящего" Запоріжжя Євгена Анісімова
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2020, 16:06 1

Екс-мера - шкуродера Володимира Байдича звільнили з роботи

Читайте также
на русском языке
16 лютого 2020, 16:06 1
Читайте также на русском языке
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет звільнив директора обласного архіву, екс-мера Хмельницького Володимира Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі, ледь не замучивши до смерті
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет звільнив директора обласного архіву, екс-мера Хмельницького Володимира Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі, ледь не замучивши до смерті

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження про звільнення Байдича.

Володимир Байдич перед звільненням отримав догану "за вчинення дисциплінарного проступку - дії, які шкодять авторитету державної служби" та "використання повноважень в особистих інтересах" (службового автомобіля - ред.).

Нагадаємо, в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.
Живодером виявився директор Хмельницького обласного архіву і колишній віце-мер обласного центру Володимир Байдич.


#Володимир Байдич
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Андрій Романенко
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »