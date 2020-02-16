Екс-мера - шкуродера Володимира Байдича звільнили з роботи

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет звільнив директора обласного архіву, екс-мера Хмельницького Володимира Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі, ледь не замучивши до смерті

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет звільнив директора обласного архіву, екс-мера Хмельницького Володимира Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі, ледь не замучивши до смерті

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження про звільнення Байдича. Володимир Байдич перед звільненням отримав догану "за вчинення дисциплінарного проступку - дії, які шкодять авторитету державної служби" та "використання повноважень в особистих інтересах" (службового автомобіля - ред.). Нагадаємо, в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Живодером виявився директор Хмельницького обласного архіву і колишній віце-мер обласного центру Володимир Байдич.

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