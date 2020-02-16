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16 лютого 2020, 11:07 7

У Миколаєві підірвали вітрину відділення "Приватбанку

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16 лютого 2020, 11:07 7
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У ніч на 16 лютого двоє невідомих за допомогою вибуху проникли у відділення "Приватбанку" на вул. Космонавтів, розташоване біля заводу мастильних систем 
У ніч на 16 лютого двоє невідомих за допомогою вибуху проникли у відділення "Приватбанку" на вул. Космонавтів, розташоване біля заводу мастильних систем 

Про це пишуть "Новости-N", повідомляє RegioNews

На місці події очевидці почули шум від вибуху приблизно о третій годині ночі. Що стала свідком злому жінка бачила двох чоловіків у темному одязі, які увійшли до відділення і через кілька хвилин вже вийшли, а після втекли.


На місце викликали поліцію. В даний час сума збитку встановлюється.


#Миколаїв #Приватбанк #вибух
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