У Миколаєві підірвали вітрину відділення "Приватбанку

У ніч на 16 лютого двоє невідомих за допомогою вибуху проникли у відділення "Приватбанку" на вул. Космонавтів, розташоване біля заводу мастильних систем

У ніч на 16 лютого двоє невідомих за допомогою вибуху проникли у відділення "Приватбанку" на вул. Космонавтів, розташоване біля заводу мастильних систем

Про це пишуть "Новости-N", повідомляє RegioNews

На місці події очевидці почули шум від вибуху приблизно о третій годині ночі. Що стала свідком злому жінка бачила двох чоловіків у темному одязі, які увійшли до відділення і через кілька хвилин вже вийшли, а після втекли.



На місце викликали поліцію. В даний час сума збитку встановлюється.