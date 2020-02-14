На вибори в 179 округ зареєструвалося вже 19 кандидатів
Про це повідомдяє RegioNews з посиланням на Центральну виборчу комісію.
Так, 14 лютого відбулося чергове засідання ЦВК, на якому комісія зареєструвала Агеєву Євгенію, Ільєнка Віктора, Музиченка Миколу, Огурцова Дмитра та Світличну Яну.
Раніше Комісією вже було зареєстровано 14 кандидатів у народні депутати України, а саме: Ігоря Швайку, Сергія Кошулька, Галину Хархаліс, Дениса Шейбута, Вікторію Алєксєйчук, Олександра Діденка, Тетяну Єгорову-Луценко, Каміля Кирпичева, Кирила Оксеня, Ігоря Федоренка, Ірину Бондар, Валентина Захарова, Ольгу Коваленко, Ігоря Найду. Таким чином, всього зареєстровано 19 кандидатів у народні депутати України.
Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв'язку з призначенням Олексія Кучера, який представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.
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