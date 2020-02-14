На Прикарпатті хочуть побудувати міні-ГЕС

ТОВ "Екоенергетика” подало повідомлення про намір збудувати міні-ГЕС потужністю до 500 кВт.

Річка Свіча, фото із Wikipedia

ТОВ "Екоенергетика” подало повідомлення про намір збудувати міні-ГЕС потужністю до 500 кВт.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Курс.

ТОВ "Екоенергетика” подало до Єдиного реєстру ОВД повідомлення про плановану діяльність – підприємство планує збудувати міні-ГЕС потужністю до 500 кВт.

ТОВ "Екоенергетика” пропонує два місця для будівництва ГЕС на території Вигодської ОТГ, відстань між якими приблизно 5 км. На одному з них вже є гідроспоруди, які підприємство планує використати для будівництва ГЕС.

"В рамках реалізації проєкту планується будівництво будівлі міні-ГЕС, водоприймача, водовідвідного каналу, рибоходу, капітальний ремонт існуючої греблі. Встановлена потужність мінігідроелектростанції до 500 кВт, щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні 2 439 500 кВт”, – йдеться в документі.

Орієнтовний термін експлуатації міні-ГЕС 50 років.

У розділі "Соціально-економічний вплив планованої діяльності” підприємство вказало, що "покращиться екологічний стан і умови життєдіяльності населення”, будуть створені робочі місця та зростуть надходження до місцевого бюджету.

ТОВ "Екоенергетика" зареєстроване у 2013 у селищі Вигода. Директором є Антон Сенюк, який є засновником або керівником ще кількох компаній, які займаються альтернативною енергетикою.

По 50% компанії належить ТОВ "Уніплит” та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Комфорт інвест”. Кінцевими бенефіціарними власниками підприємства є засновники "Уніплиту”, харків’яни Володимир Гурко, Олег Кисельов, Павло Манасьян.

Нагадаємо, підприємство "Уніплит” створене майже 20 років тому у Вигоді на базі "Вигодського лісокомбінату” та займається деревообробкою.

Відзначимо, що річка Свіча є правою притокою Дністра, протікає на території Івано-Франківської та Львівської областей. У Долинському районі річка Свіча з 1993 р. включена до ландшафтного заказника "Ріка Свіча з притокою Мізункою”.

Нагадаємо, що у 2015 році Івано-Франківська обласна рада проголосувала за мораторій на будівництво ГЕС у руслі Дністра на території області.