На Прикарпатті хочуть побудувати міні-ГЕС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Курс.
ТОВ "Екоенергетика” подало до Єдиного реєстру ОВД повідомлення про плановану діяльність – підприємство планує збудувати міні-ГЕС потужністю до 500 кВт.
ТОВ "Екоенергетика” пропонує два місця для будівництва ГЕС на території Вигодської ОТГ, відстань між якими приблизно 5 км. На одному з них вже є гідроспоруди, які підприємство планує використати для будівництва ГЕС.
"В рамках реалізації проєкту планується будівництво будівлі міні-ГЕС, водоприймача, водовідвідного каналу, рибоходу, капітальний ремонт існуючої греблі. Встановлена потужність мінігідроелектростанції до 500 кВт, щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні 2 439 500 кВт”, – йдеться в документі.
Орієнтовний термін експлуатації міні-ГЕС 50 років.
У розділі "Соціально-економічний вплив планованої діяльності” підприємство вказало, що "покращиться екологічний стан і умови життєдіяльності населення”, будуть створені робочі місця та зростуть надходження до місцевого бюджету.
ТОВ "Екоенергетика" зареєстроване у 2013 у селищі Вигода. Директором є Антон Сенюк, який є засновником або керівником ще кількох компаній, які займаються альтернативною енергетикою.
По 50% компанії належить ТОВ "Уніплит” та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Комфорт інвест”. Кінцевими бенефіціарними власниками підприємства є засновники "Уніплиту”, харків’яни Володимир Гурко, Олег Кисельов, Павло Манасьян.
Нагадаємо, підприємство "Уніплит” створене майже 20 років тому у Вигоді на базі "Вигодського лісокомбінату” та займається деревообробкою.
Відзначимо, що річка Свіча є правою притокою Дністра, протікає на території Івано-Франківської та Львівської областей. У Долинському районі річка Свіча з 1993 р. включена до ландшафтного заказника "Ріка Свіча з притокою Мізункою”.
Нагадаємо, що у 2015 році Івано-Франківська обласна рада проголосувала за мораторій на будівництво ГЕС у руслі Дністра на території області.
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