Мер Чернівців подає апеляцію проти поновлення судом скандального керівника пологового
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку міського голови Олексія Каспрука у facebook.
"Змушений виконати рішення суду та укласти строковий трудовий контракт з генеральним директором КНП "Міський клінічний пологовий будинок №1" Дмитром Манчуленком з 1 серпня 2019 року", - йдеться у дописі.
Суддя прийняв рішення не тільки поновити Манчуленка на попередній посаді, але і зобов'язав голову без конкурсу призначити його директором майбутнього перинатального центру з мінімальним терміном контракту на 3 роки. За невиконання рішення суду передбачена крімінальна відповідальність.
"Свою позицію стосовно цього керівника не змінив. Вважаю, його неспроможним виконувати функції головного адміністратора пологового будинку, а тим більше майбутнього перинатального центру. На рішення суду подаю апеляцію", - наголошує мер.
Каспрук звільнив Манчуленка з посади головного лікаря у липні минулого року. Аргументував рішення тим, що установа змінила свій статус на некомерційне комунальне підприємство, тож керівника мали б призначити на основі конкурсу.
З 1 квітня КНП "Міський клінічний пологовий будинок №1" змінює власника, переходить в обласне підпорядкування. Голова висловив сподівання, що обласна влада підтримає його позицію в апеляційному суді.
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