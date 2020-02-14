У Дніпропетровській області вперше проведуть моніторинг якості води

Депутати Дніпропетровської облради під час першої у 2020 році сесії визначились, на що саме будуть витрачатися кошти: безкоштовний музей АТО, шкільні автобуси, ремонт доріг, лікарні та план аеропорту, зокрема

Фото: Дніпропетровська обласна рада

Депутати Дніпропетровської облради під час першої у 2020 році сесії визначились, на що саме будуть витрачатися кошти: безкоштовний музей АТО, шкільні автобуси, ремонт доріг, лікарні та план аеропорту, зокрема

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.

Під час сесії депутати присвоїли лікарням області новий статус, щоб узаконити їх фінансову діяльність з огляду на державну медичну реформу. Самі ж депутати назвали це рішення найважливішим для області.

До списку прийнятих рішень також увійшло безкоштовне відвідування музею АТО жителями області та моніторинг якості води – встановлення нового обладнання та контроль викидів. Такий контроль в області буде введено вперше. Також детальніше будуть контролювати підприємства-забруднювачі спільно з Державною екоінспекцією.

"Вперше буде проведена масштабна інвентаризація викидів у водойми Дніпропетровщини… Ми отримаємо детальну картину стану поверхневих та підземних вод, що дозволить розробити вже певні заходи із розчищення та відновлення усього басейну Дніпра", - зазначив голова облради Святослав Олійник.

Серед важливих бюджетних спрямувань: облрада дає 18,9 мільйонів гривень на реконструкцію та утримання доріг, ще два з половиною мільйони буде витрачено на план території міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Освітяни отримають майже 53 мільйони на шкільні автобуси, 32,7 мільйони – на ремонт їдалень, обладнання для сліпих або глухих дітей – один мільйон та 58,5 мільйонів на обладнання кабінетів і лабораторій.

Лікарям виділяється 1,2 мільйони гривень для підтримки ВІЛ-інфікованих дітей, а також на 5,5 мільйонів збільшені видатки закладів багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги. Обіцяють відремонтувати ангіографічну систему за 4,4 мільйони, купити тест-системи для скринінгу та виявлення вірусів грипу за 110 тисяч, придбати флюоромент за 140 тисяч гривень.

Субвенції місцевих бюджетів "розійшлися" по територіях так: один мільйон на ремонт дороги Жданівка – Кільчень, ще 1,065 мільйона гривень - на реконструкцію Криворізького театру драми імені Шевченка.

Крім того, 4,4 мільйони гривень виділено на благоустрій парку у Синельниковому, паркової зони у селі Вербки та прибудинкової території на ж/м Сокіл.