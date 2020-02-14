У Карпатах загубилися туристи

На Рахівщині заблукало п'ятеро туристів. Наразі їх відшукали, проте погодні умови для таких походів залишаються несприятливими.

Фото із сайту ДСНС України

На Рахівщині заблукало п'ятеро туристів. Наразі їх відшукали, проте погодні умови для таких походів залишаються несприятливими.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.

13 лютого в районі полонини Драгобрат на Рахівщині під час проходження туристичними маршрутами заблукало п’ятеро чоловік. Закарпатські гірські рятувальники провели відразу дві пошукові операції з порятунку цих туристів.

Перше повідомлення надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.

На пошуки туристки було направлено чотирьох професіоналів Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення, разом з ними вирушив один громадський рятувальник.

Під час проведення пошукових робіт іноземки в оперативно-рятувальну службу надійшло чергове повідомлення: у тій же місцевості загубилися ще четверо туристів 1981, 1991,1994 та 1996 років народження, серед них троє киян та полтавчанка.

О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місця проживання в урочищі Драгобрат.

Основна група продовжила пошукові роботи й о 19 годині відшукала місцезнаходження заблукалої групи. Медичної допомоги вони не потребували. Їх також було супроводжено до урочища Драгобрат.

Рятувальники вкотре звертаються до туристів з проханням не виходити в гори на період погіршення погодних умов та значної лавинної небезпеки.