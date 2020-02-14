У Карпатах загубилися туристи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.
13 лютого в районі полонини Драгобрат на Рахівщині під час проходження туристичними маршрутами заблукало п’ятеро чоловік. Закарпатські гірські рятувальники провели відразу дві пошукові операції з порятунку цих туристів.
Перше повідомлення надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.
На пошуки туристки було направлено чотирьох професіоналів Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення, разом з ними вирушив один громадський рятувальник.
Під час проведення пошукових робіт іноземки в оперативно-рятувальну службу надійшло чергове повідомлення: у тій же місцевості загубилися ще четверо туристів 1981, 1991,1994 та 1996 років народження, серед них троє киян та полтавчанка.
О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місця проживання в урочищі Драгобрат.
Основна група продовжила пошукові роботи й о 19 годині відшукала місцезнаходження заблукалої групи. Медичної допомоги вони не потребували. Їх також було супроводжено до урочища Драгобрат.
Рятувальники вкотре звертаються до туристів з проханням не виходити в гори на період погіршення погодних умов та значної лавинної небезпеки.
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