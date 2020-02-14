У Миколаєві планують витратити понад 6 мільйонів на вирубку та обрізку дерев

У Миколаєві департамент ЖКГ планує витратити понад 6 мільйонів на вирубування та обрізку дерев.

Фото: Уніан

У Миколаєві департамент ЖКГ планує витратити понад 6 мільйонів на вирубування та обрізку дерев.

Про це свідчать дані сайту публічних закупівель Prozorro, повідомляє RegioNews

Тендер на надання послуги з вирубки, обрізки дерев і корчування пеньків був оголошений 13 лютого. Вартість послуги складе 6 мільйонів 150 тисяч гривень. Проведення аукціону заплановано на 21 квітня. Надавати послугу підрядник повинен буде до 20 грудня поточного року.

Згідно з технічним завданням підрядник повинен видалити на 925 метрів кубічних дерева м'яколистяних порід, а на 2 тисячах 785 метрів кубічних дерев твердолистяних порід. Також провести санітарну, формувальну та омолоджуючу обрізку 11 741 дерева і викорчувати 1 тисячу 18 пнів.