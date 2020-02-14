Справу Кернеса повернули в Полтаву

Кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького надійшло до Київського районного суду Полтави

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Кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького надійшло до Київського районного суду Полтави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал "Судова влада України".

"Згідно автоматизованої комп'ютерної програми "Д3" кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича, Блінника Віталія Дмитровича і Сміцького Євгена Миколайовича розподілено на суддю Шияна Володимира Миколайовича і буде призначено до розгляду відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Полтавська апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького й направив справу на новий розгляд.

ДОВІДКА: 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того самого дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ". Пізніше відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 р. Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.

2 квітня 2015 року ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса Г.А. з Дзержинського райсуду Харкова до Київського районного суду м. Полтави.

Кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса Г.А., Сміцького Є.М., Блинника В.Д. перебувало на розгляді Київського районного суду м. Полтави з 15.04.2015 по 10.08.2018 рік.