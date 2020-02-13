В Одесу з Китаю йде корабель, члени екіпажу хворі на ГРВІ - Кабмін

У четвер, 13 лютого, з Китаю в порт Одеси прибуває корабель CMA CGM URAL. Епідемічна ситуація на судні є благополучною

Фото: twitter/ToilHealth

У четвер, 13 лютого, з Китаю в порт Одеси прибуває корабель CMA CGM URAL. Епідемічна ситуація на судні є благополучною

Про це RegioNews повідомили у прес-службі Секретаріату Кабінету міністрів України, посилаючись на офіційних представників компанії CMA CGM санітарно-карантинного підрозділу, які знаходяться в постійному контакті з судном.

"У членів екіпажу немає підозри на коронавірус. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ ... За інформацією представників компанії, вжито відповідних заходів і ведеться контроль за станом членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що судно CMA CGM URAL вийшло з порту Китаю - Шеко 16 січня 2020 року. До прибуття в Україну судно заходило до портів в Єгипті, Лівані, Туреччині і Румунії. У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак коронавирусной інфекції. Ніякої підозри не було виявлено.

"З огляду на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання на коронавірус 2019n-CoV і з огляду на термін 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеси, а також на перевірки членів екіпажу судна в попередніх портах - епідемічна ситуація на судні є благополучною", - запевнили в департаменті.

При цьому підкреслили, що після прибуття судна в Одесу всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг і в разі підозри будуть спрямовані в спеціальні медичні заклади.

"Будуть проведені лабораторні дослідження і тест на коронавірус. Санітарно-карантинні підрозділи МОЗ, які працюють в порту, відстежують курс проходження зазначеного судна і володіють інформацією про стан здоров'я екіпажу", - підкреслили в департаменті.

Щодо повідомлень про захворювання членів екіпажу в Кабміні уточнили: "Представники компанії CMA CGM офіційно повідомили санітарно-карантинного підрозділу, що знаходяться в постійному контакті з судном CMA CGM URAL. Вони відзначили, що у членів екіпажу випадки захворювання на ГРВІ. Прийнято відповідні заходи і ведеться контроль за їх станом ".